Οι αγρότες από την Κρήτη έως τον Έβρο ξεκινούν από σήμερα (30/11) δυναμικές κινητοποιήσεις, έχοντας ήδη παραταχθεί σε καίρια σημεία για τα πρώτα αγροτικά μπλόκα.

Κύρια αιτήματα αποτελούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων.

Η αρχή έγινε την Παρασκευή (28/11) στα Χανιά, όπου οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μουρνιών και πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία προς την Αντιπεριφέρεια. Σήμερα (30/11), στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, αναμένεται να παραταχθούν τρακτέρ από Λάρισα, Ελασσόνα, Τύρναβο, Αγιά και Φάρσαλα, με προοπτική ακόμη και αποκλεισμού της Εθνικής Οδού.

Στη Θεσσαλία προγραμματίζονται δύο βασικά μπλόκα: στον κόμβο της Νίκαιας, με συμμετοχή αγροτών από Λάρισα, Ελασσόνα, Τύρναβο, Αγιά, Φάρσαλα και Μαγνησία, και στον Ε65 από τους αγρότες της Καρδίτσας.

Οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο αυστηρών αποκλεισμών. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι ο Δεκέμβριος θα είναι «μήνας πληρωμών» για τον αγροτικό κόσμο.