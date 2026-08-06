Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε την Πέμπτη (6/8) η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία, Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Συνολικά οκτώ τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δύο από τις 17 παραβιάσεις πραγματοποίησαν οπλισμένα F-16 σε σχηματισμό. Η μία παραβίαση από τα τουρκικά μαχητικά εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία (εμπλοκή).

Εκτός από τις 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν και σε 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, ένα ζεύγος οπλισμένων F-16 σε σχηματισμό, ένα κατασκοπευτικό ATR και πέντε drones προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας (2 από τα F-16, 5 από το ATR-72 και 10 από τα drones) και σε 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών (1 από τα F-16, 1 από το ATR-72 και 8 από τα drones).

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.