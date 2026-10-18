Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας την ερχόμενη εβδομάδα, συντονίζοντας τη δράση τους με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, προγραμματίζεται συγκέντρωση και κατασκήνωση στο Σύνταγμα την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η οποία θα συνοδεύεται από μεγάλη συναυλία. Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 12:00, οι φοιτητές θα συμμετάσχουν στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στα Προπύλαια.

Μέχρι στιγμής, αποφάσεις συμμετοχής έχουν λάβει τα Διοικητικά Συμβούλια 15 Φοιτητικών Συλλόγων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης ο Σύλλογος Οικοτρόφων των Νέων Φοιτητικών Εστιών του ΕΜΠ, ενώ οι φορείς που δηλώνουν συμμετοχή αυξάνονται συνεχώς.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που συμμετέχουν

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις οι εξής Φοιτητικοί Σύλλογοι:

Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δασκάλων του ΕΚΠΑ Νηπιαγωγών του ΕΚΠΑ Φυσικού του ΕΚΠΑ Γεωλογικού του ΕΚΠΑ Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Στη δράση συμμετέχει, επίσης, ο Σύλλογος Οικοτρόφων των Νέων Φοιτητικών Εστιών του ΕΜΠ.