Σε απόγνωση βρίσκεται ένας επιχειρηματίας που διατηρεί κτηνοτροφική εγκατάσταση στην περιοχή της Ριτσώνας, έπειτα από μια πρωτοφανή σε μέγεθος ζωοκλοπή. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας διαπίστωσε πως έπεσε θύμα επιτήδειων, οι οποίοι κατάφεραν να απομακρύνουν συνολικά 850 αρνιά από τον χώρο του.

Η συνολική οικονομική ζημιά που υπέστη από την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 65.000 ευρώ.

Το σχέδιο της σταδιακής εξαφάνισης των ζώων

Η αφαίρεση του τεράστιου αυτού αριθμού προβάτων δεν έγινε μέσα σε ένα βράδυ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Evima.gr και σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου του θύματος, η κλοπή συντελέστηκε σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

Στην κατάθεσή του στις Αρχές, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως ένας από τους εργαζομένους της μονάδας είχε αρχίσει να παρατηρεί τη συνεχή μείωση του κοπαδιού. Ωστόσο, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση, γεγονός που δεν του επέτρεψε να αντιληφθεί έγκαιρα το τι συνέβαινε, ώστε να παρέμβει και να αποτρέψει την καταστροφή.

Σε πλήρη εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης. Η Αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες στήθηκε και εκτελέστηκε αυτή η καλοσχεδιασμένη ζωοκλοπή. Βασικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός των δραστών και η σύλληψή τους.