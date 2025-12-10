Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν κατακλύσει όλη τη χώρα και οι εντάσεις μεταξύ παραγωγών και αστυνομικών κυριαρχούν, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αδιανόητες είναι όμως οι εικόνες που μας έρχονται από τη Πάτρα. Κλούβα των ΜΑΤ έστησε μπλόκο στους αγρότες και δεν τους άφησε να προχωρήσουν προς την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν προέβλεψαν ότι με τη κλούβα πέρα από τους αγρότες έτσι αποκλείουν και τα ασθενοφόρα από το να διαβούν το δρόμο.

Δείτε το βίντεο:

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε στην κάμερα του ΣΚΑΙ, το σημείο που είχε κλείσει η κλούβα. Αστυνομικοί δεν άφησαν δύο ασθενοφόρα με ασθενείς μέσα να περάσουν, ώστε να πάνε στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Σημειώνεται ότι τα ασθενοφόρα περίμεναν για πάνω από μισή ώρα, πριν κάνουν αναστροφή και κινηθούν στο αντίθετο ρεύμα.