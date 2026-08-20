Υπόθεση μεγάλης απάτης με κρυπτονομίσματα ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσπρωτία, μετά από καταγγελία 78χρονου κατοίκου Παραποτάμου, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχασε περίπου 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπόθεση και την καταγγελία του, που δημοσίευσε το thespro, άγνωστοι τον προσέγγισαν από τον Φεβρουάριο του 2025, και, παρουσιάζοντάς του επενδυτικά προγράμματα σε κρυπτονομίσματα με υποσχέσεις για υψηλές και ασφαλείς αποδόσεις, τον έπεισαν να πραγματοποιήσει διαδοχικές μεταφορές χρημάτων έως τον Ιούνιο του 2026. Οι δράστες υποστήριζαν ότι εκπροσωπούσαν εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.