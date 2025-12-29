Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν την Κυριακή (28/12) οι επιβάτες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Χανιά, εξαιτίας του κυκλοφοριακού χάους που επικρατεί στο εθνικό οδικό δίκτυο. Το ταξίδι, που κανονικά θα έπρεπε να ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, μετατράπηκε σε οδύσσεια, καθώς μετά από περίπου 12 ώρες στον δρόμο το λεωφορείο έφτασε στον Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα. Ως αποτέλεσμα, οι επιβάτες έχασαν το πλοίο για τη Σούδα και αναγκάστηκαν να περιμένουν έως σήμερα (20/12) το βράδυ για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Όπως ανέφερε επιβάτης στο zarpanews.gr, το δρομολόγιο της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου δεν ολοκληρώθηκε λόγω πολύωρων καθυστερήσεων σε ενδιάμεσες στάσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων. Έτσι, αντί το λεωφορείο να φτάσει στην Αθήνα στις 19.00, όπως ήταν προγραμματισμένο, έφτασε στις 2.00 τη νύχτα, χάνοντας το πλοίο της γραμμής προς Χανιά.

«Ξεκινήσαμε από νωρίς το μεσημέρι και φτάσαμε στην Αθήνα στις 2 τα ξημερώματα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαστε εκεί από τις 7 το απόγευμα. Ο οδηγός μας έδωσε νερό που είχε μαζί του, αλλά από το πρωί δεν υπήρχε δυνατότητα να πάμε τουαλέτα. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο γύρω στη 1 το βράδυ. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση», περιγράφει χαρακτηριστικά επιβάτης.

Σύμφωνα με την ίδια, το ΚΤΕΛ πρότεινε σε όσους το επιθυμούσαν να διανυκτερεύσουν μέσα στο λεωφορείο, ενώ κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν ξενοδοχείο με δικά τους έξοδα. Τους διαβεβαίωσαν πάντως ότι τα εισιτήριά τους θα ισχύσουν κανονικά για το επόμενο ταξίδι. Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι επιβάτες βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά, περιμένοντας να αναχωρήσουν στις 22.00 το βράδυ με το πλοίο για Χανιά.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε και από τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης, Γιάννη Καψανάκη, ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για πρωτοφανές γεγονός λόγω των μπλόκων. «Οι επιβάτες υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία. Από τότε που ξεκίνησαν τα μπλόκα, είναι η πρώτη φορά που λεωφορείο δεν προλαβαίνει το πλοίο. Υπήρχαν και άλλες καθυστερήσεις στο παρελθόν, αλλά ήταν περίπου μίας ώρας. Πρόκειται για μια κατάσταση απρόβλεπτη. Η τροχαία και οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη ευελιξία για τα λεωφορεία. Κατανοούμε ότι κάνουν τη δουλειά τους, όμως θα πρέπει να επιτρέπεται η διέλευση, έστω και με πολύ χαμηλή ταχύτητα», ανέφερε.