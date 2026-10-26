Σε κοινό πεδίο εκπαίδευσης βρέθηκαν για ακόμη μία φορά στελέχη της Εθνοφυλακής από την Ελλάδα και την Κύπρο, επισφραγίζοντας στην πράξη το σταθερό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στα δύο επιτελεία.

Εκπαίδευση στο πεδίο βολής

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η δράση φιλοξενήθηκε στη Σάμο, με επίκεντρο τη διεξαγωγή διαγωνιστικής βολής. Στις γραμμές πυρός πήραν θέση Εθνοφύλακες της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (79 ΑΔΤΕ), καθώς και αντιπροσωπεία συναδέλφων τους από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ειδικής συνεργασίας των μονάδων Εθνοφυλακής των δύο χωρών.

Στρατιωτικές πηγές τονίζουν στο Ζougla.gr πως μέσα από τέτοιες κοινές ασκήσεις επιτυγχάνεται όχι μόνο η δοκιμή της σκοπευτικής ετοιμότητας και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, αλλά και η συνεχής ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δυνάμεων της Ελλάδας και της Κύπρου.