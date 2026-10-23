Σε μια ακόμη επιβεβαίωση των ισχυρών αμυντικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, οι ναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών προχώρησαν σε μια ευρεία επιχειρησιακή συνεκπαίδευση στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική δραστηριότητα εστίασε στη δοκιμή προηγμένων εξοπλιστικών συστημάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο συντονισμού και διαλειτουργικότητας που διατηρούν τα δύο ναυτικά.

Επιτυχημένες βολές με πυραυλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας

Στο επίκεντρο των γυμνασίων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Κρητικού Πελάγους, βρέθηκε η εκτέλεση βολών αποδοχής για τα κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας-επιφανείας SPIKE NLOS και ER. Οι δοκιμαστικές αυτές βολές επιβεβαίωσαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ακρίβεια των νέων αποκτημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, προσθέτοντας σημαντικές δυνατότητες στο οπλοστάσιο των μονάδων κρούσης.

Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και δύο πλοία φορείς κατευθυνομένων βλημάτων του Ισραηλινού Ναυτικού. Οι βολές των Κ/Β πραγματοποιήθηκαν από Κανονιοφόρο (ΚΦ) τ. Μαχητής και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου (ΣΑΠ) τ.MARK-V με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή αξία του νέου οπλικού συστήματος. Παράλληλα, η συνεργασία με πλοία του Ισραηλινού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.

Επιπρόσθετα βολές K/B διεξήγαγαν και οι μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού.

Το πλοίο στόχος ήταν η παροπλισμένη φρεγάτα τ.S ΦΓ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (F-463), το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε με βολή τορπίλης SUT από ΥΒ.

Στο πλαίσιο των βολών ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ είχαν διμερή συνάντηση επί της ΦΓ ΨΑΡΑ όπου αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.