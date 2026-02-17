Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκινά το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026–2027, καθώς η πρεμιέρα μεταφέρεται για την 1η Μαΐου, ενώ οι αιτήσεις αναμένεται να «ανοίξουν» αμέσως μετά το Πάσχα.

Η αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης –σε σχέση με την 1η Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα– συνοδεύεται από ουσιαστικές βελτιώσεις στη μοριοδότηση, διεύρυνση των δικαιούχων και ενισχυμένες παροχές. Στόχος είναι η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και η στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο, προσφέροντας τη δυνατότητα έως και 6 διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τον πάροχο και με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Σε ειδικές περιοχές προβλέπονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα ασφαλιστικά ή επιδοματικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Ειδικότερα, απαιτούνται:

• 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή

• 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, ή

• επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), ή

• συνδυαστικά 50 ημέρες από τις παραπάνω κατηγορίες.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάσσονται εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ειδικές περιοχές

Πέραν των 6 διανυκτερεύσεων με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για συγκεκριμένες περιοχές. Στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το καθεστώς για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για τη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Παράλληλα, τα ποσά επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα. Η προσαύξηση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), ενισχύοντας περιοχές που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με φυσικές καταστροφές ή οικονομικές πιέσεις.

Πρόωρη εκκίνηση και μεγαλύτερη ευελιξία

Η εφαρμογή από την 1η Μαΐου επιδιώκει να αποσυμφορήσει τους μήνες αιχμής (Ιούλιο – Αύγουστο) και να ενθαρρύνει τη διάχυση της ζήτησης σε περιόδους χαμηλότερης πληρότητας.

Αυξημένη μοριοδότηση για πολύτεκνους

Οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Η αυξημένη μοριοδότηση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες επιλογής τους, ενισχύοντας την κοινωνική στόχευση του προγράμματος.