Με αφοπλιστική φυσικότητα, και χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες, λειτουργούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών, η οποία εξαρθρώθηκε από τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8) η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 41χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2026, είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου την παραλαβή, την αποθήκευση, την επεξεργασία αλλά και τη διάθεση διαφόρων τύπων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στο πελατολόγιό του συμπεριλαμβανόταν και μία δημοφιλής λαϊκή τραγουδίστρια, ενώ κομβική συνδρομή παρείχε ένας ψυχολόγος, ο οποίος εκμεταλλευόταν την επαγγελματική του ιδιότητα για να προμηθεύει τον 41χρονο με παράνομες ουσίες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 45χρονος, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Ο 41χρονος και ο ψυχολόγος είχαν σταθερό και «πλούσιο» πελατολόγιο.

Μάλιστα πελάτισσα του Π.Δ. είναι και η λαϊκή τραγουδίστρια με τα αρχικά Γ.Ρ, το όνομα της οποίας βρίσκεται μέσα στη σχετική δικογραφία. «Κι έπινα και φόρτωνα», τραγουδούσε η Γ.Ρ. σε εκδηλώσεις και πανηγύρια.

Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι μιλούσαν μεταξύ τους για την αγοραπωλησία των παράνομων ουσιών.

Αποκαλυπτικές τηλεφωνικές συνομιλίες στη δικογραφία

Τα ηχογραφημένα ντοκουμέντα που συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφουν πλήρως τη δράση του δικτύου.

Στις τηλεφωνικές επαφές, ο 41χρονος εμφανίζεται να διαβεβαιώνει τους αγοραστές για την επάρκεια και την ποιότητα των ουσιών.

Ακολουθεί διάλογος του 41χρονου φερόμενου αρχηγικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης και της λαϊκής τραγουδίστριας:

Τραγουδίστρια: «Έλα, ακούς;»

Αρχηγικό μέλος: «Έλα».

Τραγουδίστρια: «Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα!»

Τραγουδίστρια: «Έλα Μ……, συνέταιρε!»

Αρχηγικό μέλος: «Κόψε τις μ…….ες. Πες μου κανένα τραγούδι…»

Τραγουδίστρια: «Χα, χα… εεε… άκου να σου πω. Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα…»

Τραγουδίστρια: «Ωραία. Έλα από δω τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα… λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις…»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι, ναι… Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα. Γεια».

Τραγουδίστρια: «Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;»

Αρχηγικό μέλος: «Κάτσε καλά τώρα!»

Τραγουδίστρια: «Δεν κάθομαι, ρε, όχι».

Αρχηγικό μέλος: «Έλα».

Τραγουδίστρια: «Έλα! Μην αργείς!»

Αρχηγικό μέλος: «Έλα».

Τραγουδίστρια: «Έχω ξεκινήσει…»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι…»

Τραγουδίστρια: «Εεε… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι;»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι».

Τραγουδίστρια: «Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε».

Αρχηγικό μέλος: «Τι πικρό;»

Τραγουδίστρια: «Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα».

Αρχηγικό μέλος: «Το ίδιο είναι, ρε».

Τραγουδίστρια: «Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε… Λοιπόν άκου φιλαράκι για να μην τα πολύ λέμε έτσι; Γιατί… Φέρε ένα 60αρι να είναι κανονικό όμως. Αν θες την εκτίμησή μου και θες να’ χουμε πορεία συνέχεια αδερφέ, ένα κανονικό 60αρι, γιατί πίστεψέ με και από αλλού τόσο το παίρνω, κανονικό όμως».

Αρχηγικό μέλος: «Γιατί πήρες να μου πεις αυτά τα πράγματα τώρα;»

Τραγουδίστρια: «Γιατί πήρα να στα πω;»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι».

Τραγουδίστρια: Για να μην έχουμε συντριβές.

Αρχηγικό μέλος: «Λοιπόν κλείσε, έλα».

Τραγουδίστρια: «Άντε, κανονικό αδερφέ».

Άλλη συνομιλία μεταξύ μέλους του κυκλώματος και πελάτη:



Μέλος κυκλώματος: «Έλα».

Άγνωστος: «Να σου πω. MD έχεις;»

Μέλος κυκλώματος: «Τι;»

Άγνωστος: «MD έχουμε;»

Μέλος κυκλώματος: «Έχω ναι».

Άγνωστος: (ακατάληπτο)

Μέλος κυκλώματος: «Έχω εγώ απ’ όλα».

Άγνωστος: «Ρε άσε το MD από κάτω. Κόκα… έχεις;»

Μέλος κυκλώματος: «Ναι ρε μ…….κα μου τα χει δώσει ο γιατρός βλάκα. Το γνήσιο, το original…»

Άγνωστος: «Ο γιατρός γύρισε;»

Μέλος κυκλώματος: «Όχι δεν το σηκώνει».

Ακολουθεί ο διάλογος του διακινητή με άγνωστο άτομο το οποίο φέρεται να έχει διαδραματίσει ρόλο συνδέσμου με πελάτη:

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Είδες πώς είναι οι φίλοι, ε; Χθες σου έδωσε ο ψηλός λεφτά, ε; Σου έδωσε. Να με ξεχρεώσει… Και σου ΄χω κι άλλη γνωριμία…με κότερα, όμως, τώρα…»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Σήκωσα το τηλέφωνο γιατί παίρνεις, ξαναπαίρνεις όλη την ημέρα… Φίλε, ξέρεις…»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Φίλε, παίρνω γιατί έχω ανησυχήσει. M.. άμα πάθεις κάτι, θα τους “αυτοκτονήσω” όλους, να ξέρεις».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Άμα μπορούσα να το σηκώσω, θα το σήκωνα».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Τέλος πάντων. Σε πόση ώρα θα συναντηθούμε. Πριν φύγω για Γλυφάδα. Πριν πάω στο κότερο».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Ποιο κότερο; Τι λες, ρε;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Σε πόση ώρα θα είσαι σπίτι μου;»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Γιατί πράγμα;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Θέλω πράγματα, ρε μ….»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Τι πράγματα θέλεις; Πες μου».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Σου έδωσε ο άλλος λεφτά; Σου δωσε. Λοιπόν, τι θέλω; Τι θέλω ρε μ…;»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Δηλαδή εσύ θέλεις τώρα από τα λεφτά που μου έδωσε ο άλλος να πάρεις;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Οχι, ρε. Ξεκόλλα. Είπαμε, ρε, τώρα. Μη με νευριάζεις!»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Ρε φίλε, τώρα, με παίζεις;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Δεν σε παίζω, ρε βλ…! Τελείωνε! Φίλοι είμαστε! Μπαμ μπαμ, σου έβγαλα 2 χιλιαρικάκια. Ελα, τώρα!»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Τι έκανες; Τι έκανες;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Σταμάτα. Σταμάτα. Σου ΄χω έκπληξη! Σταμάτα! Κι άλλη! Και μας κάλεσε κι ο άλλος, λέει να πάμε οι δυο μας Κύπρο τώρα. Κάτσε φρόνιμα».

Σε άλλον διάλογο, ο διακινητής ακούγεται να προτείνει σε διανομέα να συνεργαστεί μαζί του.

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : «Θες να δουλέψεις για μένα; 5-6 ώρες την ημέρα με το μηχανάκι μέχρι να πάρεις το δίπλωμα, μη γελάς ρε μ….α. θα σε πληρώνω».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Αφού δεν έχω δίπλωμα. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Τέλος Σεπτέμβρη δεν θα το πάρεις; Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα δουλεύω εγώ».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Εχω μπει, έχω τις εφαρμογές ρε…».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : «Ναι για αυτό σου λέω, θα παίρνεις το κουτί θα το βάζεις. Θα βάζεις και το κράνος. Θα κάνεις τα ραντεβού όλα, τσακώνεις ένα δεκάρικο από τον καθέναν στο κεφάλι και τελείωσε το θέμα, έλυσες το πρόβλημα της ζωής σου».

Στον πιο κάτω διάλογο, ο διακινητής αναφέρεται σε εμπλεκόμενο άτομο που έχει συλληφθεί και συγγενή του:

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : «Εσύ από τον Χ. πας και ψωνίζεις;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Ε, ναι, μία από εκεί και μία από αλλού, ο Χ. έχει πάει μέσα ρε, ο αδερφός του είναι».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Πάλι;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Ναι ο Χ. είναι μέσα».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Του το χα πει ρε φίλε αφού παρακολουθούνε ρε μ., όταν σε πιάνουνε μία φορά (…) Ακου να δεις ρε, για αυτό εγώ θέλω καθαρά άτομα, για αυτό σκέφτηκα εσένα που σε ξέρω χρόνια, εγώ θέλω ρε φίλε, εγώ πάω 10 με 20 πελάτες την ημέρα, άμα έρθεις σε μένα θα δουλεύεις 10 πελάτες θα παίρνεις 50-100 ευρώ την ημέρα φεύγεις. Δουλεύεις 5-6 ώρες φεύγεις μετά, αλλά δουλεύω και βράδια φίλε. Κατάλαβες, μπορεί να σε πάρουν για “βραστό” και να σε πάρω για πέντε κομμάτια για τέσσερα κομμάτια, βγάζεις λεφτά εκεί ρε φίλε δεν είναι αστεία».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Ναι».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ : «Κατάλαβες; Απλά δεν θέλω να πίνει ο άλλος φίλε, εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, δεν θέλω να πίνει».

Πιο κάτω, ο διακινητής ακούγεται να μιλά σε έντονο ύφος, με άτομο που φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τη διακίνηση ναρκωτικών:

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Κι εσύ βερεσέ δεν παίρνεις, ρε μ..; Αμα δεν έχεις λεφτά;»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Από πού; Από πού παίρνω;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Κι εσύ τα ίδια κάνεις».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Ποιος μου δίνει εμένα βερεσέ; Για πες μου».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Αυτός που παίρνεις το κέρατο, τα δίνεις μετρητά ή τα πληρώνεις βερεσέ;»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Είσαι χαζός ρε; Αμα δεν έχεις μετρητά… Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που λες. Ξέχασέ τα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Εγώ τα έπαιρνα “αέρα”, ρε μ…., όλα».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Ναι, αλλά εντάξει. Αυτά τελειώσανε τώρα. Αμα θες τίποτα, να κρατάς κάνα σπίτι με κιλά, υπάρχει, να στα δώσουν αέρα και να πας μέσα και να μην ξαναβγείς ποτέ».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Εγώ πέρασα άλλες καταστάσεις κι άλλη εποχή. Αυτή την εποχή που περνάτε εσείς τώρα…»

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Ε, δεν είναι…»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Ε, ναι, ρε μ., αλλά να σου πω. Παλιά ήταν καλύτερα. Οταν ήταν κι ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου, ήταν καλύτερα. Τώρα; Tα ΄χετε κάνει μπ… Εσείς φταίτε».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Εμείς φταίμε;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Μπ… τα κάνατε όλα. Ε, ναι. Ποιος φταίει ρε μ..; Skunk υπήρχαν τότε; skunk. Ποιος τα έβγαλε τα skunk ρε μ…; Εσείς τα βγάλατε, οι πιτσιρικάδες. Οι μεγάλοι δεν ξέραμε από skunk. Ολα έξω τα βγάζανε. Εξω στην ύπαιθρο. Στην ύπαιθρο, ρε μ…, φυτεύανε. Σύρμα όλα. Οχι μπ…. Εσωτερικής καλλιέργειας».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Γαμ… τα».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Εσείς χαλάσατε…»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Θα με κεράσεις τίποτα; Εχω μείνει».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Τι;»

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Κάνα ψιλό».

ΔΙΑΚΙΝΗΤΗΣ: «Εγώ ένα τσιγάρο, δύο, έχω εδώ πέρα. Αμα θες, έλα να πιούμε το ένα».

ΑΓΝΩΣΤΟΣ: «Ασφαλώς και θα έρθω. Δεν το συζητάω…»

Οι ουσίες που κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8), ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον «αρχηγό» του κυκλώματος.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 834,9 γραμμάρια κάνναβης,

– 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

– 522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

– 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

– 56,2 γραμμάρια MDMA,

– 39 γραμμάρια Ecstasy,

– 180 φαρμακευτικά χάπια,

– 100 καραμέλες κάνναβης,

– 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

– 565 ευρώ,

– 6 ζυγαριές ακριβείας,

– 2 οχήματα,

– μοτοσικλέτα και πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.