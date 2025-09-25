Με ατέλειωτες ουρές ταλαιπωρίας στον Κηφισό και σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες, ξεκίνησε το πρωινό της Πέμπτης (25/09).

Στην Εθνική οδό το πρόβλημα δημιουργήθηκε από σύγκρουση φορτηγών και χαλίκια με χώματα που έπεσαν στο οδόστρωμα στο ύψος της Νέας Κηφισιάς.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από το σημείο που δημιουργήθηκε το πρόβλημα:

Ο δρόμος έκλεισε στην κατεύθυνση προς Λαμία, μέχρι τα συνεργεία να καθαρίσουν το οδόστρωμα και δόθηκε στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 09:45 το πρωί.

Προηγουμένως όμως οι ουρές των οχημάτων που ακινητοποιήθηκαν αναγκαστικά είχαν μήκος περίπου 7-8 χιλιομέτρων.

Δείτε τον χάρτη κυκλοφορίας:

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Ψυχικού, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η κυκλοφορία στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας (τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο) και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Προβλήματα στην κίνηση εντοπίζονται και στο λιμάνι του Πειραιά, με πυκνή ροή οχημάτων στους γύρω δρόμους.