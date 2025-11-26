«Κόκκινος συναγερμός» θα κηρυχθεί αύριο (27/11) σε Πάτμο και Λέρο λόγω της λειψυδρίας και αναμένεται το ίδιο να γίνει την Παρασκευή (28/11) και για την Αττική, αφού τα αποθέματα νερού έχουν μειωθεί δραματικά.

Οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Οι υδατικοί πόροι βρίσκονται σε οριακό σημείο και απαιτούνται παρεμβάσεις χωρίς καθυστερήσεις. Για την Αττική ακόμη και αύριο αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Τα αποθέματα στη λίμνη του Μόρνου ανέρχονταν σε μόλις 152.909.000 κυβικά μέτρα νερού, με βάση τις μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου. Είναι η χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη εποχή.

Καταγράφεται πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με περίπου την ίδια περίοδο πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Τα σημερινά αποθέματα νερού:

Μαραθώνας: 18.886.000

Εύηνος: 33.009.000

Μόρνος: 160.662.000

Υλίκη: 150.788.000

Σύνολο: 363.345.000

Οι επτά άξονες στρατηγικής δράσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας