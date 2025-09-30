Ο Πρόεδρος του Αχαρναϊκού Άρης Ηλιάδης και ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης φέρονται να αποτελούν στελέχη του κυκλώματος που διέπραττε απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ο μεν πρώτος, ο Πρόεδρος του Αχαρναϊκού Άρης Ηλιάδης, είχε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, ενώ ως αποδέκτης εικονικών τιμολογίων φέρεται ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, στον οποίο εντοπίστηκαν να έχουν εκδοθεί παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Από σήμερα το πρωί (30/9), βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ σε «μαϊμού» επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Αυτή την ώρα συνεχίζονται έρευνες σε σπίτια των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα.