Με πράξεις και παραλείψεις αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή παρεμποδίζοντας κάθε είδους έρευνας που θα ακολουθούσε.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λειτουργούσαν ιατρικές πράξεις ιδιαίτερα σοβαρές χωρίς άδεια και σε ακατάλληλες συνθήκες σε ασθενείς τους οποίους δεν υπέβαλαν στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων τους.

Παρέλειψαν εγκαίρως να ενημερώσουν το ΕΚΑΒ αδικαιολόγητα ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις από το μηχάνημα (alarm) που καταδείκνυαν τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ως ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων χαρακτηρίζονται από τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα οι δύο γιατροί της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις δικαστικές Αρχές θα καταθέσει ως μάρτυρας ο γιατρός υπνωτιστής στον οποίο η γιατρός φέρεται να έχει στείλει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα της διαδικασίας, όπως επίσης και πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησαν το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Θεραπεία πλασμαφαίρεσης χωρίς εξοπλισμό

Ο Ανακριτής έκρινε πως οι δύο γιατροί υπέβαλαν τον Γιώργο Μαζωνάκη με προχειρότητα σε μια τόσο κρίσιμη ιατρική πράξη χωρίς να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ δεν κατείχαν ούτε τις γνώσεις και την επιστημονική επάρκεια.

Το ιατρείο της Καρνεάδου ήταν χωρίς άδεια

Οι δύο κατηγορούμενοι «λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλλαν στις κατάλληλες εξετάσεις».

Τα παραπάνω στοιχεία καθιστούν τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς επικίνδυνους και για αυτόν τον λόγο για να μην θέσουν δηλαδή τη ζωή άλλων ασθενών σε κίνδυνο, λήφθηκε η απόφαση της προφυλάκισης.

«Δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο να τους παρεμποδίσει από το να τελέσουν νέα εγκλήματα», εκτός από την προσωρινή προφυλάκιση τους, αποφάνθηκαν Ανακριτής και Εισαγγελέας,