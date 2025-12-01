Η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη και ιδιαίτερα στο Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στη κάθοδο ξεκινά από τη Λυκόβρυση και συνεχίζεται μέχρι την Ιερά Οδό.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο Σύνταγμα, στη Κηφισίας, στη Συγγρού, στη Βασ. Σοφίας, στη Μεσογείων και στην Κατεχάκη. Η κατάσταση που επικρατεί στον Πειραιά είναι αντίστοιχη με της Αθήνας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Αττικής Οδού οι καθυστερήσεις είναι οι εξής:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

