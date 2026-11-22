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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ νωρίς το πρωί της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, στο Κολωνάκι, εξαιτίας έντονης οσμής αερίου που έγινε αντιληπτή σε κατάστημα της περιοχής.

Ειδικότερα, για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ξάνθου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σπευσίππου.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.