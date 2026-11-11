Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό πτώσης σοβάδων σε σχολική μονάδα καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Γύρω στις 09:15, τμήμα των σοβάδων από την πρόσοψη του Πειραματικού Σχολείου στο Κολωνάκι ξεκόλλησε και κατέληξε με μεγάλη σφοδρότητα στο πεζοδρόμιο. Καθαρά από τύχη αποφεύχθηκαν τραυματισμοί, καθώς το συμβάν εκτυλίχθηκε μόλις λίγη ώρα αφότου τα παιδιά είχαν μπει στις σχολικές αίθουσες για το μάθημά τους, ενώ την ώρα της πτώσης δε διέσχιζε το σημείο κάποιος περαστικός.

Ιστορικό κτήριο με εκατοντάδες μαθητές

Το σχολικό συγκρότημα επί των οδών Σκουφά και Λυκαβηττού αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και πλέον ιστορικά της πόλης. Στο συγκεκριμένο νεοκλασικό κτίριο συστεγάζονται και οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς φοιτούν μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Παρά το γεγονός ότι η πρόσοψη δίνει την εικόνα ενός καλοδιατηρημένου κτηρίου, εκφράζονται έντονοι φόβοι για πιθανή αποκόλληση και άλλων σαθρών τμημάτων από το ίδιο σημείο.

Μέτρα ασφαλείας και έκτακτες παρεμβάσεις

Στον χώρο έσπευσε κλιμάκιο του Δήμου, το οποίο προχώρησε άμεσα στην τοποθέτηση προστατευτικών κορδελών περιμετρικά του κτηρίου, αποκλείοντας τη διέλευση σε μαθητές και πεζούς. Για λόγους ασφαλείας, η είσοδος και η έξοδος των παιδιών διεξάγεται πλέον από διαφορετική θύρα. Εντός της ημέρας ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης της πρόσοψης, ενώ δεν αποκλείεται να εφαρμοστούν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους παρακείμενους δρόμους μέχρι την πλήρη εξάλειψη του κινδύνου.