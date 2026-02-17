Δεν άφησε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο, χωρίς να το τρακάρει μια γυναίκα οδηγός στο Κολωνάκι, τα ξημερώματα της Τρίτης. Ήταν 4 και μισή το πρωί όταν άρχισε με το δικό της όχημα να πέφτει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, κοντά στο λόφο του Λυκαβηττού.

Οι ιδιοκτήτες πετάχτηκαν μέσα στον ύπνο τους και είδαν ή καλύτερα…. μύρισαν από μακριά την 36χρονη η οποία φαινόταν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο σημείο έφτασε λίγο αργότερα και η τροχαία και υπέβαλε σε αλκοτέστ την οδηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μέτρηση της, και τις δύο φορές, ήταν πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και επιβλήθηκαν και τα σχετικά πρόστιμα ενώ οι ιδιοκτήτες των πέντε οχημάτων έκλειναν ραντεβού με συνεργεία για να επιδιορθώσουν τις ζημιές που είχαν υποστεί.