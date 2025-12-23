Στη σύλληψη γνωστής 65χρονης επιχειρηματία, ιδιοκτήτριας καταστήματος λιανικού εμπορίου στο Κολωνάκι, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση του παρεμπορίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παραβίαση της νομοθεσίας περί σημάτων, αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες που ανέφεραν ότι το κατάστημα διέθετε προς πώληση απομιμητικά αντικείμενα, τα οποία η 65χρονη τα πουλούσε για γνήσια. Οι αστυνομικοί, με τη βοήθεια πραγματογνώμονα, επιβεβαίωσαν την παράνομη δραστηριότητα της κατηγορούμενης το μεσημέρι της Κυριακής.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα κατασχέθηκαν διάφορα προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.

Η Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 21-12-2025 στην περιοχή του Κολωνακίου, 65χρονη ημεδαπή, ιδιοκτήτρια καταστήματος λιανικού εμπορίου η οποία κατελήφθη να διαθέτει προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Κολωνακίου, το οποίο διέθετε προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή πραγματογνώμονα εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 21-12-2025 την κατηγορούμενη και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά της.

Μετά από έρευνα στο εν λόγω κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.