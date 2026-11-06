Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Κολωνού. Άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Λένορμαν 197 και σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την αστυνομία λίγο μετά τις 20:30.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και βρήκαν δύο κάλυκες. Σημειώνεται πως έχουν προσαχθεί δύο άτομα, τα οποία αυτή την ώρα εξετάζονται.

Ο 36χρονος Αλβανός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βαριά τραυματισμένος στην κοιλιακή χώρα στο νοσοκομείο. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.