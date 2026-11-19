Χειροπέδες σε 12χρονο οδηγό αυτοκινήτου πέρασαν οι Αρχές, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά. Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης ήρθαν αντιμέτωποι με ένα παράδοξο περιστατικό το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου.

Την ώρα που περιπολούσαν στην περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν το όχημα και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν πως ο οδηγός ήταν 12 ετών ενώ ο συνοδηγός 21. Στη συνέχεια, εντόπισαν και κατέσχεσαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και έναν τρίφτη.

Και οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τον σχεδιασμό δικογραφίας.

Ακόμη, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των δύο γονέων του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.