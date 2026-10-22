Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, στον Κολωνό, όταν εργολαβικό συνεργείο χτύπησε αγωγό φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί άμεσα παρακείμενο σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκσκαφών από εργοληπτική εταιρεία, προκειμένου να επιδιορθωθεί βλάβη σε υπόγεια καλωδίωση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού.

Δόθηκε εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, δόθηκε εντολή εκκένωσης. Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα περιλαμβάνει συνολικά έξι μονάδες, δύο Νηπιαγωγεία, δύο Δημοτικά, ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο.

Οι εργασίες για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς στον αγωγό βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.