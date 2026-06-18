Ξύλο και των…γονέων, έπεσε μεταξύ δύο οδηγών μοτοσικλετών το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό. Στο βίντεο ντοκουμέντο που ακολουθεί διακρίνονται οι δύο αναβάτες των μηχανών, ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας, να διαπληκτίζονται άγρια για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής και στη συνέχεια να χτυπιούνται με τα κράνη τους.

Αρχικά οι δύο άνδρες σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν την έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

Το επεισόδιο συνεχίστηκε κυριολεκτικά πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον. Το περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή.

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε ο καυγάς των δύο οδηγών, είναι μια φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση με συχνή διέλευση τρένων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνη την ενέργεια των δύο αναβατών.

Μάλιστα οι δύο οδηγοί μετά το τέλος της μεταξύ τους συμπλοκής, επέστρεψαν στις μοτοσικλέτες τους και αποχώρησαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ