Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει πλέον ο 38χρονος από τον Κολωνό, με την σημερινή του απολογία να έχει και άλλη ανατροπή, καθώς, ενώ του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, τελικά προφυλακίστηκε για τη διακεκριμένη ενδοοικογενειακή βλάβη.

Είναι η δεύτερη ανατροπή στην υπόθεση αφού λίγες ημέρες μετά το θάνατο της 31χρονης, αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν έγκυος, αλλά έπασχε από κίρρωση του ήπατος.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει το απολογητικό του υπόμνημα, στο οποίο, ναι μεν αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε χτυπήσει με «δύο χαστούκια», όπως είπε, την σύντροφό του, αλλά σε προγενέστερο χρόνο .

«Ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ»

Στην απολογία του ο 38χρονος περιέγραψε τη γνωριμία του με την άτυχη γυναίκα πριν από δύο χρόνια, και όπως είπε, πολύ γρήγορα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν στο σπίτι του στον Κολωνό. Γρήγορα όμως, όπως ισχυρίστηκε, ανακάλυψε ότι ήταν εξαρτημένη από το αλκοόλ.

«Η εξάρτησή της από το αλκοόλ ήταν τέτοιου βαθμού και εντάσεως, που όταν ξυπνούσε αντί να πιεί καφέ, έπινε ούζο, τσίπουρο ή ό,τι άλλο υπήρχε αλκοολούχο και δη κυρίως κονιάκ. Προσπάθησα πάρα πολύ ο ίδιος προσωπικά να τη βοηθήσω να περιορίσει την κατανάλωση του αλκοόλ και να αλλάξει. Δυστυχώς όμως όλες οι προσπάθειές μου έπεσαν στο κενό, αφού η ίδια ήταν πλήρως και απόλυτα εξαρτημένη. Το αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της Αστυνομίας εντός της οικίας μας, όπου αναφέρονται πλήθος από μπουκάλια αλκοόλ διαφορετικών ποτών.

Η ίδια απαιτούσε επιτακτικά να πιει, ενώ σε περίπτωση που τυχόν δεν είχε αλκοόλ είτε θα γινόταν άκρως επιθετική απέναντί μου, είτε θα κοιμόταν. Σε κάθε περίπτωση, όσο ήταν ξύπνια έπρεπε να έχει αλκοόλ, ειδάλλως δεν μπορούσε κυριολεκτικά να ζήσει χωρίς αυτό».

«Τα δύο χαστούκια»

Ο κατηγορούμενος στο υπόμνημά του ανέφερε γιατί χτύπησε, σε άλλο χρόνο από το θάνατο, την Νεκταρία.

«Το μόνο που πραγματικά έπραξα σε βάρος της ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθώς, εκτός των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε εξαιτίας της «αστείρευτης δίψας της για αλκοόλ», η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της.»

«Τη βρήκα νεκρή»

Το περασμένο Σάββατο όπως περιγράφει, η κατάστασή της ήταν τραγική και η εικόνα της εξαιτίας της κίρρωσης του ήπατος ήταν κακή. Ο ίδιος πήγε στο φαρμακείο για να της αγοράσει αυτό που ήθελε, και στη συνέχεια στη δουλειά του.

«Επειδή όμως η κατάστασή της ήταν πάρα πολύ κακή, την κάλεσα επανειλημμένως στο τηλέφωνο, δίχως να λάβω απάντηση. Για το λόγο αυτό ανησύχησα εξαιτίας της προηγούμενης κατάστασής της, και περί τις 15.00 το μεσημέρι γύρισα και πάλι {σκαστός από την εργασία μου} προκειμένου να ελέγξω την κατάστασή της. Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι, αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή.»