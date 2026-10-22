Το πρόσωπο που άφησε το σακίδιο με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οδού Πλάτωνος, στον Κολωνό αναζητούν οι Αρχές. Παράλληλα, η έρευνά τους καλείται να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήματα για το ποιος ήταν ο παραλήπτης του «πακέτου», που παρολίγο να τραυματίσει θανάσιμα τον 44χρονο ανθυπαστυνόμο του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων και την 23χρονη ειδική φρουρό του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων. Επίσης, ποιο είναι το πρόσωπο που «παρήγγειλε» ποσότητα ναρκωτικών αλλά και έναν εκρηκτικό μηχανισμό;

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που απασχολούν από χθες το βράδυ τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση της έκρηξης και του τραυματισμού δυο συναδέλφων τους αλλά και δύο ακόμα ατόμων.

Φωτογραφίες από την είσοδο της πολυκατοικίας:





Οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να βρουν εικόνα από κάποια κάμερα ασφαλείας που, ίσως, να έχει καταγράψει τον «κομιστή» του σακιδίου. Παράλληλα, όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας θα δώσουν καταθέσεις ενώ στο «μικροσκόπιο» τους έχει μπει από χθες το βράδυ ένας άντρας που πριν από μερικά χρόνια είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Θα μπορούσε να είχε κάποια σχέση με το σακίδιο; Για την ώρα παραμένει άγνωστο.

Η κατάσταση των τραυματιών

Αργά το βράδυ, ολοκληρώθηκε το χειρουργείο του αστυνομικού στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με τις πληροφορίες να λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του αλλά έχει τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στα χέρια. «Είναι απορίας άξιο που δεν σκοτώθηκε επιτόπου με δεδομένο ότι βρισκόταν πολύ κοντά στον μηχανισμό όταν αυτός εξερράγη» λέει στέλεχος του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που πήγε στο σημείο της έκρηξης.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» παραμένουν για νοσηλεία οι άλλοι τρεις τραυματίες.

Ψάχνουν για αποτυπώματα στον εκρηκτικό μηχανισμό

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια μεταφέρθηκαν τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού καθώς οι αρχές θέλουν να ερευνήσουν αν υπάρχει κάποιο αποτύπωμα ή γενετικό υλικό του «κομιστή» του σακιδίου.

Παράλληλα, αυτό που ενδιαφέρει τους αστυνομικούς είναι να εξακριβώσουν τι πήγε στραβά και έγινε η έκρηξη. «Πρόκειται για κάποια λάθος κίνηση που έκανε ο αστυνομικός όταν είχε στα χέρια του τον μηχανισμό ή για κάποια αστοχία στη συνδεσμολογία; Επίσης, τι θα είχε συμβεί αν έβαζαν το σακίδιο στο αυτοκίνητο τους και σε κάποια λακκούβα έσκαγε η βόμβα;» αναρωτιέται αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.

Το χρονικό της έκρηξης και ο τηλεχειρισμός

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διαχειριστής και ένας ένοικος της πολυκατοικίας εντόπισαν μια ύποπτη σακούλα κρυμμένη κοντά στην είσοδο του ανελκυστήρα. Εξετάζοντας το περιεχόμενό της, ο διαχειριστής παρατήρησε αντικείμενα που παρέπεμπαν σε ναρκωτικές ουσίες και ειδοποίησε αμέσως την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έσπευσε περιπολία της Ασφάλειας, αποτελούμενη από έναν ανθυπαστυνόμο και μία ειδική φρουρό. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί προσέγγιζαν το σημείο, ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε.

Από την αυτοψία των πυροτεχνουργών στον χώρο εντοπίστηκαν:

Υπολείμματα ηλεκτρικού πυροκροτητή και μπαταρίες

Χειριστήριο εξ αποστάσεως πυροδότησης (τηλεχειρισμός)

Εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος

Συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες

Η χρήση τηλεχειριστηρίου παραπέμπει στο ενδεχόμενο ο δράστης να είχε οπτική επαφή ή να παρακολουθούσε την είσοδο και πυροδότησε τη βόμβα εξ αποστάσεως.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Δηλώσεις κατοίκου-επιχειρηματία της περιοχής:

Δηλώσεις ενοίκου της πολυκατοικίας:



