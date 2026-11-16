Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επιστρέφει σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η πολύκροτη υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της τότε 12χρονης στον Κολωνό, με βασικό κατηγορούμενο τον Ηλία Μίχο.

Λίγο μετά τις 08:30 το πρωί, οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως, ενόψει της έναρξης της δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Η σημερινή διαδικασία έρχεται σχεδόν δέκα μήνες μετά την αναβολή που είχε δοθεί στις 23 Ιανουαρίου 2026, λόγω κωλύματος συνηγόρων υπεράσπισης. Τότε, ο Ηλίας Μίχος δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο, έχοντας ζητήσει να μη μεταχθεί από τις φυλακές όπου κρατείται.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα, δικηγόρου της μητέρας της τότε 12χρονης:

Τι είπε η Έλενα Ακρίτα:

Η πρωτόδικη καταδίκη του Μίχου

Ο Ηλίας Μίχος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 χρόνια κάθειρξης, μετά τη συγχώνευση των ποινών που του επιβλήθηκαν για σειρά αδικημάτων σε βάρος της ανήλικης.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο, μεταξύ άλλων, για βιασμό της ανήλικης, μαστροπεία και πορνογραφία ανηλίκου, ενώ είχε αθωωθεί για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Για τον βιασμό είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία, με ψήφους 5-2. Από τη συνολική ποινή, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, τα εκτιτέα χρόνια πρόσκαιρης κάθειρξης είναι 20.

Στη σημερινή δίκη εξετάζονται σε δεύτερο βαθμό οι ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων, με τη συγκεκριμένη δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 20 κατηγορουμένους.

Ξανά στο εδώλιο και η μητέρα της ανήλικης

Στο Εφετείο βρίσκεται και η μητέρα του κοριτσιού, η οποία είχε αθωωθεί πρωτόδικα από τις βασικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε, αλλά δικάζεται εκ νέου μετά την άσκηση εισαγγελικής έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για τη διακεκριμένη μαστροπεία.

Πρωτόδικα είχε κριθεί ένοχη μόνο για το πλημμέλημα της εκβίασης και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 20 μηνών. Είχε αποφυλακιστεί αμέσως μετά την απόφαση, καθώς είχε ήδη παραμείνει προσωρινά κρατούμενη για περίπου ενάμιση χρόνο.

Η παρέμβαση του αδελφού της λίγο πριν από το Εφετείο

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της νέας δίκης, ο 22χρονος σήμερα μεγαλύτερος αδελφός της τότε 12χρονης μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA για όσα, όπως είπε, βίωσε η οικογένειά του από την αποκάλυψη της υπόθεσης και μετά.

Ο νεαρός αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέθεσε κατά την πρώτη δικαστική διαδικασία, άσκησε κριτική στους χειρισμούς των Αρχών και ζήτησε από το Εφετείο να διατηρηθεί η αθώωση της μητέρας του.

«Στα 18 ξεκίνησε ο εφιάλτης μου», ανέφερε, περιγράφοντας πώς η υπόθεση άλλαξε τη ζωή του από την ημέρα της ενηλικίωσής του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης δίκης έγιναν ερωτήσεις και αναφορές που επιχειρούσαν, κατά την άποψή του, να μεταφέρουν ευθύνη στην ίδια την ανήλικη.

Έξω από το Εφετείο έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση κινήσεις πολιτών, σωματεία και συλλογικότητες που δηλώνουν τη στήριξή τους στην κοπέλα και την οικογένειά της.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται οι πρώτες αποφάσεις του δικαστηρίου για την πορεία της δίκης.