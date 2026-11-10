Στη σύλληψη μιας 57χρονης γυναίκας ξένης καταγωγής, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Πολωνίας για απάτη, προχώρησε ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.).

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην περιοχή του Κολωνού, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Το κατηγορητήριο και η δράση στην Πολωνία

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διωκτικών Αρχών:

Η απάτη του 2003: Η 57χρονη κατηγορείται ότι το 2003 εμφανιζόταν σε πολίτες ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας. Υποσχόμενη ότι θα τους διευκόλυνε στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, τους αποσπούσε χρηματικά ποσά, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.

Πλαστές συμβάσεις δανείων: Παράλληλα, σε συνεργασία με άλλη ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις με αντικείμενο τη χορήγηση τραπεζικών δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Πολωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προκειμένου να εκκινήσουν οι διαδικασίες για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος.