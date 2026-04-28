Μια γυναίκα, 54 ετών, διευθύντρια σχολικής μονάδας, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τρίτης, 28 Απριλίου, μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας στον Κολωνό.

Το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 08:00. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι καταγγελίες για «ασφυκτική πίεση» στο σχολείο από γονείς και καθηγητές, σύμφωνα με μαρτυρία του συζύγου της.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, ο οποίος έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Από τα στοιχεία και τις καταθέσεις που συνέλεξαν οι αστυνομικοί προέκυψε πως το τελευταίο διάστημα η γυναίκα ένιωθε μεγάλη πίεση από τη δουλειά της στο σχολείο. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε πει στον σύζυγό της πως κάποιοι καθηγητές και γονείς την πίεζαν ασφυκτικά.