Σοκ προκαλεί βίντεο από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με θύμα έναν 49χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Το οπτικό υλικό, καταγεγραμμένο από κάμερα ταξί, αποτυπώνει καρέ-καρέ τα δευτερόλεπτα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της σφοδρής σύγκρουσης στη διασταύρωση Λένορμαν και Τριπόλεως, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη οδηγός του επιβατικού οχήματος φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη εμβολίζοντας τη μοτοσικλέτα.

Το βίντεο κάνει από εχθές τον γύρο του διαδικτύου.

Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο 49χρονος – Τι ισχυρίζεται η 25χρονη οδηγός

Το θύμα του τροχαίου, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο 49χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται λαμβάνοντας τη φροντίδα του ιατρικού προσωπικού.

Από την πλευρά της, η οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία σύμφωνα με τον οδηγό ταξί του οποίου η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, είναι μια γυναίκα περίπου 25 ετών, ισχυρίζεται ότι δεν παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη.

Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας τα στοιχεία

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων και συνθηκών του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν εξονυχιστικά το βίντεο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.