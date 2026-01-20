Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης 20/1 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με επιτόπιους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων, για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με πληροφορίες, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκατεστημένο στα πρατήρια, εξαπατούσαν πολίτες και διέθεταν καύσιμα που η ποσότητά τους ήταν λιγότερη από την αναγραφόμενη, που χρέωναν από τις αντλίες. Το λογισμικό δηλαδή, αλλοίωνε την ποσότητα του καυσίμου, που έβαζαν στον πελάτη, με αποτέλεσμα να εισπράττουν μεγαλύτερο αντίτιμο από αυτό που αναλογούσε στα καύσιμα που έβαζαν.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 10 άτομα και διενεργείται ευρεία κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Στόχος της έρευνας είναι 30 και πλέον πρατήρια υγρών καυσίμων, που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο λογισμικό.

Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου βενζίνης που βρίσκεται στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά, στο οποίο είχε σημειωθεί ισχυρή έκρηξη στις 8 Μαρτίου 2024.

Ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του μετά από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών. Μάλιστα πέραν του συγκεκριμένου πρατηρίου στο οποίο ήταν ιδιοκτήτης, είχε υπό τον έλεγχό του άλλα 20 τουλάχιστον πρατήρια της ίδιας εταιρίας ανά την ελληνική επικράτεια.

Όπως προκύπτει, από την έρευνα των Αρχών, που διήρκεσε τουλάχιστον ένα οκτάμηνο, στο συγκεκριμένο πρατήριο, χρησιμοποιούνταν το πλέον εξελιγμένο λογισμικό που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, μέσω του οποίου, η αντλία έκλεβε τους καταναλωτές κατά 20% στην ποσότητα του καυσίμου, ενώ το ίδιο συνέβαινε σε ανάλογο ποσοστό και στο πετρέλαιο θέρμανσης που παρέδιδε το πρατήριο σε πολυκατοικίες και σπίτια.