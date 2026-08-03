Η νέα πιθανολογική προσέγγιση στις προγνώσεις ανέμου επιτρέπει την εξέταση πολλών πιθανών σεναρίων, αναδεικνύοντας τις πιθανότητες να επικρατήσουν πιο ενισχυμένοι άνεμοι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η μέθοδος αυτή αντικαθιστά την «ψευδαίσθηση της απόλυτης βεβαιότητας» με μια σύγχρονη, κατανοητή και πρακτικά χρήσιμη εικόνα του καιρού των επόμενων ημερών.

Ο θοδωρής Κολυδάς περιγράφει την τάση των ανέμων σε Αιγαίο και Ιόνιο το επόμενο 10ήμερο.

Αιγαίο Πέλαγος: Σταθερά στην «πρωτοκαθεδρία» των ανέμων

Τα αποτελέσματα των ensemble προγνώσεων επιβεβαιώνουν ότι το Αιγαίο διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στους ενισχυμένους ανέμους, με τα στενά περάσματα και τις ζώνες μόνιμης επιτάχυνσης του μελτεμιού να βρίσκονται στο επίκεντρο:

Στενό Καφηρέα: Αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές ζώνες. Ο μέσος άνεμος διατηρείται συχνά στα 5 Μποφόρ, ενώ προς το τέλος του διαστήματος αυξάνεται η πιθανότητα να πλησιάσει ή να ξεπεράσει τα 6 Μποφόρ. Οι ριπές είναι εντυπωσιακά ισχυρότερες, φτάνοντας τοπικά τα 7 έως 8 Μποφόρ.

Στενό Άνδρου – Τήνου: Εμφανίζονται ενισχυμένοι άνεμοι σχεδόν σε όλο το δεκαήμερο (5-6 Μποφόρ), με αυξημένες πιθανότητες για 6 Μποφόρ προς το τέλος της περιόδου. Οι ριπές φτάνουν σταθερά τα 7 Μποφόρ ή και περισσότερο.

Ικάριο Πέλαγος: Παρουσιάζει μία από τις πιο επίμονες εικόνες μελτεμιού. Οι πιθανότητες για 5 Μποφόρ είναι πολύ μεγάλες σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια, ενώ κατά φάσεις αυξάνεται η πιθανότητα και για 6 Μποφόρ.

Καρπάθιο Πέλαγος: Διατηρείται επίμονα ενισχυμένο στα 5 Μποφόρ, με αρκετές περιόδους όπου το σενάριο των 6 Μποφόρ είναι υπολογίσιμο, καθιστώντας δύσκολη την επικράτηση πλήρους νηνεμίας.

Κεντρικό Αιγαίο: Σταθερό μελτέμι με υψηλές πιθανότητες για 5 Μποφόρ, ενώ οι πιθανότητες για 6 Μποφόρ αυξάνονται κυρίως μετά τα μέσα του δεκαημέρου.

Βόρειο Αιγαίο: Μεταβλητή εικόνα στο πρώτο μισό, αλλά με σαφή τάση ενίσχυσης από τις 9 έως τις 12 Αυγούστου (αυξημένες πιθανότητες για 5 Μποφόρ και περιορισμένες για 6 Μποφόρ).

Ιόνιο Πέλαγος: Ήπιες συνθήκες με ενίσχυση στο Βορρά

Συνολικά, το Ιόνιο εμφανίζεται αισθητά πιο ήπιο σε σύγκριση με το Αιγαίο:

Βόρειο Ιόνιο: Ήπιο στο πρώτο μισό, αλλά από τις 8–9 Αυγούστου διακρίνεται τάση ενίσχυσης, με αυξημένες πιθανότητες για 5 Μποφόρ και υπαρκτές για 6 Μποφόρ, συνοδευόμενες από ανοδική πορεία των ριπών.

Νότιο Ιόνιο: Παρουσιάζει την πιο ήπια και σταθερή συμπεριφορά. Οι πιθανότητες για 5 Μποφόρ είναι χαμηλές (κυρίως προς το τέλος του δεκαημέρου), ενώ δεν προκύπτει ουσιαστικό σήμα για 6 Μποφόρ.

Η σημασία της σωστής ερμηνείας

«Η ensemble ανάλυση του ανέμου μάς επιτρέπει να μην στεκόμαστε μόνο σε μια ‘μονοσήμαντη’ τιμή, αλλά να βλέπουμε το εύρος των πιθανών σεναρίων και κυρίως το πότε αυξάνεται η πιθανότητα να ξεπεραστούν κρίσιμα όρια».

Η νέα αυτή προσέγγιση αναδεικνύει ότι η σωστή πρόγνωση δεν είναι μόνο θέμα ακρίβειας, αλλά και σωστής ερμηνείας. Ακόμη και όταν ο μέσος άνεμος δεν δείχνει ακραίος, οι ριπές και η τοπική επιτάχυνση στα στενά περάσματα μπορούν να κάνουν αισθητή τη διαφορά στη θάλασσα.