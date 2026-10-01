Ρεπορτάζ: Πέτρος Πετρόπουλος

Το επόμενο 48ωρο, και ειδικά από τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) προς Σάββατο (3/10), η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων. Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον μετεωρολόγο, πρώην Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος τόνισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το φαινόμενο θα είναι ισχυρό και επίμονο. Εξέφρασε, επίσης, τον φόβο να υπάρξουν όχι μόνο πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και κατολισθήσεις.

Επίσης, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι ίσως απαιτούνται περαιτέρω περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο νησί, από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής:

«Ένα χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα, σε ύψους 5,5 χιλιάδων μέτρων, δημιουργείται στο νότιο Αιγαίο, πάνω από την περιοχή της Κρήτης και όπως στροβιλίζεται αυτό, με τις ασταθείς και ψυχρές αέριες μάζες του, δημιουργεί ένταση των βροχοπτώσεων.

Δεν φτάνουν μόνο οι ζώνες του βόρειου ρεύματος, που κλασικά δίνουν αρκετές βροχές στα βόρεια τμήματα του νησιού, σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έχουμε παράλληλα και έναν ισχυρό δυναμικό αίτιο, το οποίο παρουσιάζει και μεγάλη επιμονή. Αυτό λοιπόν το χαμηλό, θα δημιουργήσει έξαρση των βροχοπτώσεων, κυρίως από τις βραδυνές ώρες, αύριο μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Είναι οι ώρες, τις οποίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καλό θα ήταν, λοιπόν, ίσως ακόμη και περαιτέρω περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, στην κυκλοφορία των μέσων».

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Θ. Κολυδά:

Βίντεο: Υετός 48 ωρών (1-3 Oκτ 2026) στην Κρήτη ανά 1 ώρα

Σε αναρτήσεις του, επίσης, ο Θ.Κολυδάς ανέφερε νωρίτερα τα εξής:

«Η σημερινή ενημέρωση επιβεβαιώνει ότι το κύριο ενδιαφέρον του καιρού μετατοπίζεται σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στο γνωστό βόρειο ρεύμα που διοχετεύει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς ένα οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις, τη δυναμική αστάθεια και τη σύγκλιση, επιτρέποντας στα φαινόμενα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Έτσι, στα νότια διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο και δυναμικά υποστηριζόμενο σκηνικό, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις, κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο».

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙΡΟΥ 1-10-2026

Η σημερινή συνοπτική εικόνα των ελληνικών σταθμών στις 12:00 UTC της 01/10/2026, με βάση 44 διαθέσιμες αναφορές SYNOP, χαρακτηρίζεται πρώτα απ’ όλα από τις ιδιαίτερα σημαντικές βροχοπτώσεις στην Κρήτη.

Ξεχωρίζει το Καστέλι με 196,0 mm, ενώ ακολουθούν η Σούδα με 39,7 mm και το Ηράκλειο με 11,0 mm. Η κατανομή αυτή δείχνει πολύ έντονη τοπικότητα των φαινομένων, με εξαιρετικά υψηλό ύψος βροχής.

Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στις Σέρρες με 28,8 °C, στην Κέρκυρα με 27,0 °C και στην Ανδραβίδα με 26,6 °C. Αντίθετα, οι χαμηλότερες ελάχιστες σημειώθηκαν στη Φλώρινα με 2,0 °C, στην Καστοριά με 5,4 °C και στην Κοζάνη με 8,0 °C, αναδεικνύοντας τη σαφή ψύχρανση στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι ήταν και οι άνεμοι, κυρίως στο Αιγαίο. Οι ισχυρότερες μέσες εντάσεις καταγράφηκαν στη Σκύρο με 47,3 km/h, στα Κύθηρα με 40,8 km/h και στη Σύρο με 40,8 km/h. Οι μεγαλύτερες ριπές έφτασαν τα 76,0 km/h στη Σκύρο και στα Κύθηρα, ενώ στη Μήλο καταγράφηκαν 72,3 km/h.

Οι υψηλότερες μέσες τιμές σχετικής υγρασίας σημειώθηκαν επίσης στην Κρήτη, με Καστέλι 92,8%, Ηράκλειο 79,2% και Σούδα 77,7%. Η υψηλότερη πίεση στη στάθμη της θάλασσας καταγράφηκε στη Φλώρινα με 1026,9 hPa, ενώ η χαμηλότερη στη Ρόδο με 1012,9 hPa».