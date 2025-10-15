Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό λίγο μετά τις 6 το πρωί, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων ενώ οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν ήδη σε άλλο λεωφορείο.

Όπως ανακοίνωσε η Αττική Οδός, λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Το γεγονός έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή, με τις ουρές να ξεπερνούν ήδη τα τρία χιλιόμετρα σε μήκος.

Ουρές και στη Λεωφόρο Αθηνών–Κορίνθου

Η κάθοδος της Αθηνών–Κορίνθου παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία του Ασπροπύργου, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προβλήματα σε Κηφισό και Κηφισίας

Στον Κηφισό, τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και στα δύο ρεύματα: Κάθοδος: από Λυκόβρυση έως Αιγάλεω , σχεδόν ακινητοποιημένα οχήματα.

από , σχεδόν ακινητοποιημένα οχήματα. Άνοδος: δυσχέρεια από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφεια . Στη Λεωφόρο Κηφισίας , πυκνή ροή οχημάτων σημειώνεται από το Δαχτυλίδι Αμαρουσίου έως Ψυχικό και στο αντίθετο ρεύμα από Αμπελόκηπους έως Χαλάνδρι .

δυσχέρεια από . Στη , πυκνή ροή οχημάτων σημειώνεται από το και στο αντίθετο ρεύμα από . Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης σε: Λεωφόρο Μεσογείων (Αγία Παρασκευή έως Πεντάγωνο) Βασ. Κωνσταντίνου έως το Χίλτον Αλίμου–Κατεχάκη Λ. Ποσειδώνος , στο ρεύμα προς Πειραιά και προς Γλυφάδα



