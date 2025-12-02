Σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς σήμερα (2/12) το πρωί, εξαιτίας ενός ακινητοποιημένου φορτηγού στη Λιοσίων, στο ρεύμα προς τη Λαμία. Η βλάβη έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, από την περιοχή των ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στο ρεύμα καθόδου, όπου η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και φτάνει έως το Αιγάλεω. Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η ανηφόρα του Καρέα προς την Κατεχάκη.

