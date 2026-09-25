Σε τροχιά κυρώσεων θέτει την Ελλάδα και μια σειρά από άλλα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινώντας σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διαδικασίες επί παραβάσει λόγω μη εγκαίρου ενσωμάτωσης εννέα ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο.

Η Αθήνα παρέλαβε προειδοποιητικές επιστολές για πέντε κρίσιμους φακέλους που αφορούν τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το υδρογόνο, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων και τις βιομηχανικές εκπομπές.

Τα κράτη-μέλη διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν, πριν η Κομισιόν προχωρήσει στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης και την πιθανή παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες: Προθεσμία δύο μηνών πριν το Ευρωδικαστήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσιοποίηση της τακτικής δέσμης αποφάσεων για τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με το ενωσιακό δίκαιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται εννέα ευρωπαϊκές οδηγίες, οι προθεσμίες μεταφοράς των οποίων στο εθνικό δίκαιο των χωρών-μελών εξέπνευσαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Αθήνα λαμβάνει επισήμως προειδοποιητικές επιστολές για πέντε περιπτώσεις.

Βάσει των θεσμικών πρωτοκόλλων της ΕΕ:

Η ελληνική κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της διορία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις των Βρυξελλών και να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

για να απαντήσει στις αιτιάσεις των Βρυξελλών και να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εάν οι εξηγήσεις ή οι ενέργειες δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Κομισιόν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης .

. Το στάδιο αυτό αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν την οριστική προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία συνεπάγεται την επιβολή χρηματικών κυρώσεων και κατ’ αποκοπή προστίμων.

Οι 5 φάκελοι για τους οποίους εγκαλείται η Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πέντε τομείς στους οποίους η Ελλάδα παρουσιάζει καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου περιλαμβάνουν:

Βιομηχανικές εκπομπές και δικαίωμα αποζημιώσεων

Πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό εύρημα της σημερινής δέσμης, καθώς κανένα από τα 27 κράτη-μέλη δεν είχε κοινοποιήσει πλήρη μεταφορά έως την προθεσμία της 1ης Ιουλίου. Η αναθεωρημένη οδηγία καλύπτει περισσότερες από 50.000 βιομηχανικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ, αυστηροποιεί τα όρια ρύπανσης και θεσπίζει για πρώτη φορά δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών για βλάβες της υγείας τους που προκαλούνται από παράνομη ρύπανση.

Αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου

Σχεδόν καθολική είναι η καθυστέρηση των κρατών-μελών (πλην της Ιταλίας), με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποστείλει επιστολές σε 26 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η οδηγία (με προθεσμία την 5η Αυγούστου) εισάγει κανόνες για ειδικές υποδομές υδρογόνου και ρυθμίζει τη διείσδυση ανανεώσιμων αερίων χαμηλών εκπομπών.

Μεταρρύθμιση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 18 κράτη-μέλη που δεν ενσωμάτωσαν έως τις 17 Ιουλίου τις διατάξεις για την ελεύθερη επιλογή προμηθευτή και το δικαίωμα κοινής χρήσης ενέργειας (energy sharing). Στόχος των ρυθμίσεων είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών στην αλλαγή παρόχου, η πρόσβαση σε ανταγωνιστικές προσφορές και η ενεργότερη συμμετοχή τους στην πράσινη μετάβαση.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μαζί με άλλα 17 κράτη-μέλη, η Ελλάδα εγκαλείται για τη μη ενσωμάτωση (έως τις 10 Ιουλίου) των διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση των αρχών, των υπόχρεων οντοτήτων και προσώπων με έννομο συμφέρον στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων εταιρειών, εργαλείο καθοριστικό για τη διαφάνεια και την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος.

Αναθεωρημένη οδηγία για την εμπορία ανθρώπων

Η Ελλάδα και ακόμη 19 κράτη-μέλη δεν ενσωμάτωσαν πλήρως έως τις 15 Ιουλίου το νέο πλαίσιο που αυστηροποιεί την ποινικοποίηση του trafficking, καλύπτει νέες μορφές εκμετάλλευσης μέσω διαδικτύου και επιβάλλει τη θεσμοθέτηση Εθνικού Μηχανισμού Παραπομπής θυμάτων, εθνικών συντονιστών και σχεδίων δράσης.

Η εικόνα στην υπόλοιπη ΕΕ και η περίπτωση της Κύπρου

Η σημερινή δέσμη της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες για το δικαίωμα επισκευής προϊόντων (επέκταση σε οικιακές συσκευές θέρμανσης), την ένταξη τριών νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των ναρκωτικών, καθώς και την ασφαλή χρήση κοβαλτίου στα παιχνίδια.

Ενώ η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται σε αυτές τις τρεις τελευταίες κατηγορίες, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα της Κύπρου, η οποία εμφανίζεται εγκαλούμενη σε επτά από τις οκτώ συνολικά ενότητες της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγράφοντας από τις υψηλότερες καθυστερήσεις στην Ένωση.