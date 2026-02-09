«Κομμένη» στα δύο είναι πλέον η εθνική οδός Πατρών – Τριπόλεως, στο ύψος της Δίβρης, όπου την Παρασκευή είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια καθίζησης.

Η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο χθες Κυριακή (6/2), καθώς το οδόστρωμα υποχώρησε κι άλλο. Πλέον το βάθος της καθίζησης έχει ξεπεράσει τα τρία μέτρα, σε μεγάλο μήκος του δρόμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς αναγκάζονται να περνούν με τα πόδια από το σημείο της κατολίσθησης, αφήνοντας τα οχήματα τους στην μία πλευρά του δρόμου.

Πλέον για να μετακινηθούν οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών χρειάζεται να στήσουν σκηνικό μεταφοράς τουλάχιστον 100 ετών πίσω. Δηλαδή σταματούν τα ΙΧ τους στο μέρος που μπορούν και ακολούθως παίρνουν στα χέρια τις τσάντες με τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης διερχόμενοι από εναπομείναν κομμάτι του δρόμου με τα πόδια.

Όταν φθάσουν σε ασφαλές σημείο του οδοστρώματος, τους περιμένει άλλο μέλος της οικογένειάς τους, ή κάποιος συγγενής τους για να τους μεταφέρει στα σπίτια τους.

«Οδύσσεια» το ταξίδι προς Πάτρα

Το ταξίδι προς την Πάτρα, έχει μετατραπεί σε πραγματική Οδύσσεια!

Οι κάτοικοι των χωριών, πρέπει να κάνουν πολλά χιλιόμετρα μέχρι Καλάβρυτα, να φθάσουν στο Διακοπτό και μέσω της Εθνικής να μεταβούν στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Πρόβλημα υπάρχει για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν το γάλα που δίνουν κυρίως στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλά χωριά ενώ άγνωστο παραμένει πώς οι εκπαιδευτικοί που διαμένουν στην Πάτρα θα φθάσουν εκεί.

