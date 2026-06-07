Δύο διακινητές παράνομων μεταναστών συνελήφθησαν σε διαφορετικές επιχειρήσεις της αστυνομίας, σε περιοχές του Έβρου.

Συνολικά, οι αρχές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 14 παράτυπους μετανάστες, ενώ τα οχήματα αλλά και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών κατασχέθηκαν.

Το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών έκαναν σήμα ελέγχου σε ένα ύποπτο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο. Ο αλλοδαπός οδηγός, ωστόσο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί και επιχείρησε να διαφύγει.

Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις, στις οποίες συμμετείχαν και αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού. Το όχημα του διακινητή εντοπίστηκε εκτός δρόμου, έχοντας ανατραπεί σε πρανές της οδού.

Ο διακινητής, ενώ εντοπίστηκαν και οι οκτώ μετανάστες που ήταν κρυμμένοι στο εσωτερικό του οχήματος.

Λόγω της ανατροπής, όλοι διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η δεύτερη επιχείρηση έλαβε χώρα χθες το απόγευμα σε επαρχιακή οδό του Έβρου. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα ακόμη Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός μετέφερε στο εσωτερικό του οχήματος έξι παράτυπους μετανάστες, στερούμενους νομιμοποιητικών εγγράφων. Ο διακινητής συνελήφθη άμεσα.

Οι δύο συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τα δύο περιστατικά διενεργούν το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.