Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Ηφαίστου στον Δήμο Κομοτηνής.

Επιχειρούν 38 Πυροσβέστες 11 οχήματα, με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 2 Α/Φ.ενώ έχει γίνει αίτημα για συνδρομή από εναέρια μέσα.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές, πως υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό, αν και η φωτιά καίει κοντά.

 

Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα

