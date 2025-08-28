Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό του Ηφαίστου στον Δήμο Κομοτηνής.

Επιχειρούν 38 Πυροσβέστες 11 οχήματα, με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, και 2 Α/Φ.ενώ έχει γίνει αίτημα για συνδρομή από εναέρια μέσα.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές, πως υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό, αν και η φωτιά καίει κοντά.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή #Ήφαιστος_Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα 112 να είναι σε ετοιμότητα