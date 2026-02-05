Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο, μαζί με το αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή.

Ο οδηγός φαίνεται να επιχείρησε να διασχίσει με το όχημά του διάβαση, η οποία είχε πλημμυρίσει από ορμητικά νερά. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί για πολλά μέτρα, πριν τελικά εντοπιστεί νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής περί τις 20:00, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής.

 

Στο σημείο του ατυχήματος επιχείρησαν 13 πυροσβέστες, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ.

Η διάβαση είχε κατακλυστεί από ορμητικά νερά του ποταμού Βοσβόζη, ο οποίος είχε υπερχειλίσει λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., οι ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή είχαν κλείσει προληπτικά και είχαν τοποθετηθεί κώνοι σήμανσης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κακοκαιρία #Κομοτηνή #νεκρός #οδηγός #χείμαρρος