Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο, μαζί με το αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή.

Ο οδηγός φαίνεται να επιχείρησε να διασχίσει με το όχημά του διάβαση, η οποία είχε πλημμυρίσει από ορμητικά νερά. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί για πολλά μέτρα, πριν τελικά εντοπιστεί νεκρός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής περί τις 20:00, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής.

Στο σημείο του ατυχήματος επιχείρησαν 13 πυροσβέστες, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ.

Η διάβαση είχε κατακλυστεί από ορμητικά νερά του ποταμού Βοσβόζη, ο οποίος είχε υπερχειλίσει λόγω της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., οι ιρλανδικές διαβάσεις στην περιοχή είχαν κλείσει προληπτικά και είχαν τοποθετηθεί κώνοι σήμανσης.