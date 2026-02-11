Στη σύλληψη μιας ημεδαπής, η οποία προσπάθησε να ληστέψει κατάστημα με κοσμήματα στην Κομοτηνή και έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου που προσπάθησε να την ακινητοποιήσει, προχώρησαν αστυνομικοί την Τρίτη.

Έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου

Ειδικότερα, η συλληφθείσα μπήκε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα αλλά έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο, η οποία στην προσπάθειά της να την ακινητοποιήσει δέχτηκε στο πρόσωπό της υδροχλωρικό οξύ.

Τι βρήκαν πάνω της οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια. Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.