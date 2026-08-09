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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε περίπου στις 15:00 στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος δέκα πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα, ενώ με υδροφόρες συνδράμει ο Δήμος Κομοτηνής.
Σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.