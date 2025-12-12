Από τις 8 έως και τις 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Κομοτηνής, Βολές Μονάδων Πυροβολικού και Πεζικού, με τη συμμετοχή προσωπικού, οπλικών συστημάτων και μέσων των Μονάδων Πυροβολικού και Πεζικού της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ».

Κατά τη διάρκεια των βολών, που πραγματοποιήθηκαν ημέρα και νύχτα με τη διαδικασία «ΒΑΛΛΩ και ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ», υλοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες αιτήσεως, συντονισμού και εκπομπής πυρών υποστηρίξεως.

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, στις εν λόγω βολές, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία των Μονάδων Πυρός με τα ραντάρ Αντιολμικού – Αντιπυροβολικού, καθώς επίσης και στις διαδικασίες επιτήρησης του πεδίου της μάχης και εντοπισμού στόχων με τα υφιστάμενα Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ).

Ειδικότερα, εκτελέστηκαν βολές από αυτοκινούμενα Πυροβόλα Μ109 Α3GEΑ2 και PzH 2000 GR, Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων RM-70 και Όλμους 4,2’’.

Τις βολές παρακολούθησε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο οποίος διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού στην τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων κατά την εκτέλεση των βολών.