Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος φέρει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» («Thief in Law») του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου στην Κομοτηνή αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αρχές εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα ένα πιστόλι, χειροβομβίδα με τον πυροκροτητή της, γεμιστήρες, δεκάδες φυσίγγια και ξιφίδιο.

Ο 68χρονος, που έχει παρελθόν στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Έφοδος στην οικία και κατάσχεση οπλοστασίου

Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία, διενήργησαν στοχευμένη έρευνα στην οικία του 68χρονου στην Κομοτηνή, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο κατηγορούμενος κατελήφθη να κατέχει οπλισμό, ο οποίος ήταν επιμελώς κρυμμένος σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια.

Μία χειροβομβίδα, καθώς και τον πυροκροτητή της.

Έναν εφεδρικό γεμιστήρα πιστολιού με 1 φυσίγγιο.

Εξήντα έξι φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων και 2 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ένα μεταλλικό ξιφίδιο μαζί με τη θήκη του.

Δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ο τίτλος «Vor V Zakone» και το εγκληματικό παρελθόν

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 68χρονος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στον ποινικό χάρτη, καθώς κατέχει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» ή «Thief in Law».

Πρόκειται για τον ανώτατο τίτλο που απονέμεται σε ηγετικά και υψηλόβαθμα στελέχη της εγκληματικής ιεραρχίας του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία απολαμβάνουν απόλυτο σεβασμό και καθοδηγούν εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές της Γερμανίας, όπου είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τα περαιτέρω.