Μία νέα δοκιμασία προστέθηκε από την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον καθημερινό γολγοθά των οδηγών της Αθήνας, που αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν την Εθνική Οδό. Αιτία είναι το γεγονός ότι ξεκίνησαν τα έργα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή κίνηση των οχημάτων.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοποθετώντας κορδέλες και κινούμενα εμπόδια και στενεύοντας τόσο την έξοδο προς Λαμία όσο και τμήματα της Εθνικής.

Λόγω της φύσης των κατασκευαστικών παρεμβάσεων, οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό αλλά και την Αττική Οδό στο ύψος που γίνονται τα έργα της Μεταμόρφωσης, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των έργων, οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αποκλεισμούς λωρίδων, τοπικές στενώσεις του οδοστρώματος και τροποποιήσεις στις εξόδους του κόμβου.

Ενδεικτικό είναι ότι η Λ.Ε.Α. (Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης) θα καταληφθεί από τα συνεργεία και τον εξοπλισμό που έχει ήδη μεταφερθεί εκεί και θα κλείσει εντελώς για τα οχήματα.

Στο κεντρικό σημείο του κόμβου η κυκλοφορία διεξάγεται από μειωμένο αριθμό λωρίδων, αυξάνοντας τον χρόνο αναμονής κατά τις ώρες αιχμής. Η περιοχή θα παραμείνει εργοτάξιο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, που υπολογίζεται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε θα υπάρχει τοπική στένωση όλων των λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης και για περίπου 500 μέτρα, καθώς και τοπική στένωση στην αριστερή πλευρά του κλάδου εισόδου της Αττικής οδού.

Σποραδικά τα βράδια όταν κρίνεται αναγκαίο, από τις 21:00 έως τις 06:00 το πρωί, θα εφαρμόζεται τμηματικός αποκλεισμός λωρίδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανάλογα με την πορεία και τις ανάγκες των εργασιών.

Η αναβάθμιση του κόμβου Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.