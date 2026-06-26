Χρήστος Μαζάνης

Το λιμάνι της Ανκόνα στην Ιταλία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν ελκυστικό προορισμό για τα διεθνή κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή της Ιταλικής Aστυνομίας Οικονομικού Εγκλήματος, Στρατηγό Κάρλο Τομασίνι.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Corriere Adriatico», η γεωγραφική θέση της περιοχής το μετατρέπει σε μια πραγματική πύλη προς την Ανατολή, με την Ελλάδα να διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο ως ενδιάμεσος σταθμός κυρίως για το λαθρεμπόριο.

Ο ανώτατος αξιωματικός επισημαίνει πως οι πρόσφατες επιχειρήσεις των ιταλικών αρχών έφεραν στο φως εντυπωσιακά στοιχεία, καθώς τον περασμένο Μάρτιο αποτράπηκε η φόρτωση ενός τεράστιου παράνομου φορτίου με περισσότερα από 300 χιλιάδες πυρομαχικά και 10 εκατομμύρια πυροκροτητές που βρίσκονταν σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό την Ελλάδα και τελικό προορισμό την Κύπρο.

Όπως προσθέτει ο Ιταλός Στρατηγός, το λαθρεμπόριο καπνού γνωρίζει νέα έξαρση στην περιοχή, με την επιχείρηση «Adriatic Leaf» να οδηγεί στην κατάσχεση άνω των 22 τόνων παράνομου καπνού, η οποία ξεκίνησε από τον εντοπισμό πρώτων υλών στην Ανκόνα που προορίζονταν για την κατασκευή τσιγάρων.

Η δράση των Ιταλικών Αρχών σύμφωνα με τον ίδιο, επεκτείνεται και στον τομέα των ναρκωτικών ουσιών, όπου η επιχείρηση «Porto di mezzo» ανακάλυψε φορτηγό από την Ισπανία με προορισμό την Ελλάδα, το οποίο μετέφερε 163 κιλά μαριχουάνας και μεθαμφεταμινών κρυμμένα πίσω από ένα εικονικό φορτίο πλακιδίων.

Όσον αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, τονίζει πως η κοκαΐνη και οι συνθετικές ουσίες παραμένουν οι πιο διαδεδομένες, ενώ πρόσφατα εντοπίστηκε και φορτίο αναβολικών και τεστοστερόνης, που ήταν κρυμμένο μέσα σε συσκευασίες καλλυντικών.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη:

Το λιμάνι της Ανκόνα είναι η σημαντικότερη βιομηχανία της περιφέρειας Μάρκε. Αποτελεί αυτό λόγο ενδιαφέροντος και για το εγκληματικό στοιχείο;

«Είναι η πύλη προς την Ανατολή. Επιπλέον, η Ελλάδα έχει γίνει ο κόμβος αναφοράς για το λαθρεμπόριο προς την Κίνα και, από αυτή την άποψη, η Ανκόνα κατέχει κεντρική θέση στην ακτή της Αδριατικής».

Σε ένα φέρι μποτ με προορισμό την Ελλάδα ήταν έτοιμα να φορτωθούν τα όπλα που κατασχέσατε τον Μάρτιο, πάνω από 300 χιλιάδες πυρομαχικά και 10 εκατομμύρια πυροκροτητές…

«Είχαν προορισμό την Κύπρο και προέρχονταν από μια εταιρεία στο Ρέτζιο Εμίλια. Η ιδέα ήταν να αποφευχθεί η χερσαία διαδρομή. Προσπάθησαν να τα φορτώσουν σε ένα επιβατηγό πλοίο, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας».

Ποιον ρόλο παίζει το λιμάνι στο λαθρεμπόριο καπνού και ναρκωτικών;

«Είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται και πάλι σε έντονη έξαρση. Από την Ανκόνα ξεκίνησε η επιχείρηση Adriatic Leaf, η οποία οδήγησε στην κατάσχεση πάνω από 22 τόνων παράνομου καπνού στο Κασίνο. Όλα ξεκίνησαν από την κατάσχεση ορισμένων πρόδρομων υλών, προϊόντων δηλαδή που στη συνέχεια θα συναρμολογούνταν για την κατασκευή τσιγάρων. Η Ανκόνα ήταν κόμβος διέλευσης. Μεταξύ των πιο σημαντικών δραστηριοτήτων είναι η επιχείρηση Porto di mezzo η οποία αναπτύχθηκε από το Τμήμα της Ανκόνα. Ξεκίνησε από τον έλεγχο ενός φορτηγού από την Ισπανία με προορισμό την Ελλάδα, το οποίο επιχειρούσε να επιβιβαστεί στην Ανκόνα. Δήλωνε φορτίο 22 τόνων πλακιδίων, αλλά από πίσω κρύβονταν 163 κιλά ναρκωτικών, μαριχουάνας και μεθαμφεταμινών».

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