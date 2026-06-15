Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίσσεται από τις 7 το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, καθώς μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερ μέσα στην πόλη, έχασαν τη ζωή τους τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, οι οποίοι διέμεναν σε αυτό. Αν και δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερα στοιχεία, πιθανότατα πρόκειται για Έλληνες. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Επί τόπου επιχειρούν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, οι οποίοι εντόπισαν τις τέσσερις απανθρακωμένες σορούς, των ηλικιωμένων.

Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικίσκο, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 15, 2026

Παράλληλα στο σημείο βρίσκονται για την επιχείρηση κατάσβεσης 5 οχήματα με 10 υπαλλήλους από τη ΔΙΠΥΝ Ιωαννίνων, το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, η ΕΛ.ΑΣ, και το ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, από τις Αρχές.