Στη δέκατη ημέρα της εισέρχεται η μεγάλη επιχείρηση για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι ενεργές εστίες έχουν περιοριστεί σημαντικά και δε σχηματίζουν πλέον ενιαίο μέτωπο, αλλά η πλήρης κατάσβεσή τους παραμένει δύσκολη λόγω των απότομων πλαγιών, των χαραδρών και της πυκνής βλάστησης.

Το βάρος των επιχειρήσεων μεταφέρθηκε κυρίως στη χαράδρα του Αώου, όπου πέντε πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού σε απρόσιτα σημεία, ενώ παράλληλα παρέμεναν εστίες και προς την περιοχή της Πηγής Κόνιτσας. Στο πεδίο επιχειρούν ασταμάτητα πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, εστιάζοντας τη δραστηριότητά τους στο σβήσιμο των διάσπαρτων εστιών και στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων.

Το δύσκολο ανάγλυφο του βουνού αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο, καθώς η αδυναμία προσέγγισης πυροσβεστικών οχημάτων κατέστησε καθοριστική τη συμβολή των εναέριων μέσων και των πεζοπόρων δυνάμεων.

Παράλληλα, ανεκτίμητη είναι η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας, καθώς εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες, μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Νεολαίας Κόνιτσας, ακόμα και μοναχοί της περιοχής, βρέθηκαν στο βουνό για να συνδράμουν στην πολυήμερη αυτή προσπάθεια.

Παρότι η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον αισθητά καλύτερη, η ανησυχία μετατοπίζεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καταστροφής. Σύμφωνα με νεότερη αποτίμηση, η φωτιά έχει επεκταθεί σε περίπου 6.800 στρέμματα μιας εξαιρετικά σημαντικής περιοχής για το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Πίνδου.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου πιθανότατα από πτώση κεραυνού, μετατράπηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση λόγω των ισχυρών ανέμων, των συνεχών αναζωπυρώσεων και της μορφολογίας του εδάφους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στην πλήρη κατάσβεση όσο και στην επόμενη ημέρα, όπου θα απαιτηθεί συνολική αποτίμηση της οικολογικής ζημιάς και εκτίμηση των πλημμυρικών κινδύνων ενόψει των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων.