Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές της Ηπείρου μετά από ένα σοβαρότατο ατύχημα που σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, καρφωμένος πάνω σε κάγκελα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής εντελώς αδιευκρίνιστες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την 5η ΕΜΑΚ

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Πουρνιά της Κόνιτσας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ο ηλικιωμένος βρέθηκε εγκλωβισμένος και σοβαρά τραυματισμένος, καρφωμένος πάνω σε κάγκελα.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετέχουν:

8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας.

με από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας. Εξειδικευμένο κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ, που συντονίζει τις λεπτές κινήσεις για την απελευθέρωση του άτυχου άνδρα χωρίς περαιτέρω τραυματισμό.

Χωρίς αισθήσεις ο ηλικιωμένος – Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε από τους διασώστες χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.