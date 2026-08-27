Ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην Κόνιτσα, προσγειώθηκε παραπλεύρως του Αώου ποταμού , έπειτα από βλάβη.

Aπαραίτητη κρίθηκε η προσγείωση, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος είχε αποκολληθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών και την αποκατάσταση του κάδου, το ελικόπτερο αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το επιχειρησιακό του έργο στο μέτωπο της φωτιάς.

Πηγή: Voria